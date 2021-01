Broen over Trekroner Allé var et vartegn for bydelen. Det bliver dens afløser formentlig også, men først og fremmest skal den hurtigst muligt på plads. Foto: Steen Østbjerg

Hellere hurtig bro end ikonisk bro

Roskilde Kommune kommer næppe til at ofre mere end højst nødvendigt på at få rejst en ny bro over Trekroner Allé.

Efter opkørslen den 15. december, hvor broen styrtede sammen over den lastbil, der havde ramt den med sin kran, forbereder kommunen nu udbud af en ny bro, og forvaltningen havde opstillet to alternativer for plan- og teknikudvalget - den hurtige model, hvor et begrænset antal brobyggere indbydes til at komme med et bud, og den forkromede model, som med kunstneres mellemkomst måske kunne resultere i et ligefrem ikonisk byggeri, som man til gengæld måtte vente lidt længere på.