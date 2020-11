Hellere et lille julemarked end slet intet julemarked

Strik fra Letland

For 26 år siden tog Lis Nielsen til Letland for at være med til at åbne en højskole.Det blev til Rite Højskole, der ligger 150 kilometer sydøst for hovedstaden Riga, og for Lis Nielsen blev det samtidig til begyndelsen til et langvarigt forhold med letterne.- Første gang vi var derovre, mødte vi nogle koner, som spurgte, om vi ville købe et par sokker, de havde strikket? Det var fine strikvarer, og så fandt vi på at samle det sammen og sælge det i Danmark til vores støttekreds, fortæller hun.De første mange år havde Lettisk Strik en bod på Christianias julemarked, men de sidste tre-fire år har Lis Nielsen, som bor i Ølstykke, også haft en bod på julemarkedet på Stændertorvet i Roskilde.I år så det længe ud til, at der slet ikke ville blive nogle julemarkeder, og at al salget ville foregå via Lettisk Striks netbutik, men nu er hun gået sammen med veninden Anne Klein fra Viby om at holde et lille julemarked på Stændertorvet.