Foto: Per Christensen

Dette syn kommer man ikke til at se i bymidten i år, da Gadeløbet er blevet aflyst. Foto: Per Christensen

Hellas giver op: Gadeløbet er aflyst

Det er dårlige tider for løbefolket. Inden for de seneste dage er både Copenhagen Half Marathon og Boston Marathon blevet aflyst, og i mindre målestok er samme skæbne overgået Gadeløbet i Roskilde, der skulle have fundet sted torsdag den 20. august.