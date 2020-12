Hele skoleledelsen er væk

Den nu afgåede skolechef var kommet fra en anden af kommunens skoler til Himmelev og afløste for et par år siden Anne Aabrink, som stod i spidsen for skolen gennem 18 år.

- Vi er glade for, at Roskilde har et sammenhængende skolevæsen, så man kan sætte erfarne kræfter ind fra andre skoler, når der er brug for det et bestemt sted, forklarer hun.