Med den nye aftale får kommunerne viden om, hvem der er smittet, og kan derved tage kontakt til dem og tilbyde hjælp, fx til selvisolation. Foto: Steen Østbjerg

»Hej, det er kommunen. Har du brug for hjælp til selvisolation?«

Roskilde - 15. januar 2021 kl. 14:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Fra i dag har landets kommuner fået bedre muligheder for at medvirke til at stoppe spredningen af Covid-19-smitte.

Læs også: Ældre venter på vaccine

Torsdag indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) nemlig en aftale, som giver kommunerne en mere aktiv rolle i forhold til at tage kontakt til smittede borgere og hjælpe med at isolere dem.

Aftalen blev ført ud i livet med to bekendtgørelser i dag fredag. Detaljerne i dem har Roskilde Kommunes direktør for social, job og sundhed, Mette Heidemann, selvsagt ikke haft lejlighed til at sætte sig ind i endnu, men hun hilser det nye tiltag velkommen.

- I forhold til smitteopsporingen har det hidtil været Styrelsen for Patientsikkerhed, der har taget kontakt til en kommune, der det handler om en borger, der skal i selvisolation. I Roskilde er der kun ganske få, der har benyttet sig af muligheden for, at kommunen stiller en bolig til rådighed, hvis man ikke kan isolere sig selv i sin egen bolig, for der er ikke så mange, der kender til den. Det er en oplysning, man selv har skullet finde på kommunens hjemmeside. Nu kommer vi til at spille en mere aktiv rolle i smitteopsporingen, siger Mette Heidemann.

Hidtil har kommunens kendskab til de lokale smittemønstre kun været overordnet.

Styrelsen har givet kommunen ugentlige opgørelser over, hvor mange der er smittet, hvor gamle de smittede er, i hvilke typer boliger, de bor, om deres etnicitet etc. Men hvem de smittede rent faktisk er, har kommunen ikke haft anelse om.

Det får den nu.

- Fremover får vi viden ned på cpr-nummer-niveau, og så får vi mulighed for at kontakte dem, der er smittede, og spørge, om de har brug for hjælp. Det vil helt klart gøre vores arbejde lettere, og man må håbe, de nye muligheder betyder, at vi får brudt nogle smittekæder, og smitten i Roskilde kommer ned. Det kniber det lidt med i øjeblikket, siger Mette Heidemann.

Den seneste uges tid har antallet af nye smittede i Roskilde været nogenlunde konstant.

