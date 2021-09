Se billedserie De fysiske forberedelser til udvidelsen af Roskilde Havn er allerede så småt i gang. På bro C (lige til venstre for motorbåden) er der skåret hul på nordsiden på det sted, hvor der bliver landgang fra de flydebroer, der skal lægges ud. Foto: Roskilde Havneselskab

Havneudvidelse på plads om en måned

Roskilde - 22. september 2021 kl. 12:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

I forhold til sejlsæsonen bliver timingen helt i skoven: Samtidig med at bådene kommer op af vandet for at tilbringe vinteren på land, går Roskilde Havneselskab i gang med at udvide havnen med 60 pladser, som er klar til brug i oktober.

Og havde det alene stået til havneselskabet, var havneudvidelsen også kommet på plads i foråret, så sejlerne kunne have fået glæden af den i den sæson, der går på hæld - men i det lange perspektiv betyder det ikke det store, og derfor er der også glæde i havneselskabet over endelig, endelig at stå på målstregen med det projekt, som oprindeligt blev præsenteret i 2007.

Tilladelsen til projektet blev givet i 2014, og efter vanskeligheder med at sælge tilstrækkeligt mange pladser traf havneselskabet på en ekstraordinær generalforsamling sidste sommer endelig beslutning om at gennemføre en udvidelse med 60 nye pladser, som blev revet væk.

Forfra

Men revet væk blev også den tilladelse, som Kystdirektoratet havde givet. Det skete i februar i år, hvor en klage fra Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der annullerede tilladelsen, fordi den hvilede på en forældet miljøscreening.

Så måtte havneselskabet indse, at 2021-sæsonen nok kom til at byde på en del ekstraordinære udfordringer, eftersom der skulle findes pladser til mange af de nye andelshavere i en havn, der var fyldt i forvejen.

- Men vi fik masseret bådene ind og udvidet med nogle midlertidige pladser på bro C. Det er klart, at vi har manglet gæstepladser i år - gæstesejlere har måttet ligge ved servicekajen, og det er lidt uheldigt - men det gav sig da, konstaterer Bjarne Westerberg, som er næstformand for Roskilde Havneselskab.

Kaos i vente

Efter sommerferien landede den ny tilladelse fra Kystdirektoratet, og siden har havneselskabet gjort alt for, at ikke en dag gik til spilde.

Leverandøren, svenske Pontona, havde stillet produktionen i bero, straks tilladelsen bortfaldt, men firmaet var i stand til hurtigt at få passet bestillingen fra Roskilde ind, og nu er tingene så langt, at der er lagt en tidsplan for det resterende arbejde.

På mandag søsætter Pontona den flåde, hvorfra al arbejdet til søs kommer til at foregå. I løbet af de efterfølgende fire dage ankommer blokvogne fra Sverige med en last af de adgangsbroer, der skal op. Broerne læsses af på forpladsen og måske - hvis det bliver nødvendigt - også på pladsen nord for vandrerhjemmet.

- Der bliver lidt kaos på havnen i de dage, og det har vi adviseret de andre brugere af havnen om, siger Bjarne Westerberg.

Ramslagning

Det bliver dog ikke kun dem, der færdes på havnen, der kommer til at registrere, at der arbejdes på at udvide havnen.

Det vil også kunne høres på lidt større afstand, når ramslagningen begynder. Det sker formentlig først fra tirsdag den 5. oktober, eftersom rørene først forventes leveret mandag den 4. oktober, og så skal der bruges et par dage eller tre på at få de kraftige stålrør, der skal holde broerne på plads, ned i fjordbunden.

Ifølge Bjarne Westerberg drejer det sig om 10-15 rør.

Ankomst fra søsiden

De sidste dele, der ankommer til den nye havn, er også de største - og de kommer fra vandvejen.

Det er det længste brostykke samt de bølgebrydere, som bliver placeret yderst mod fjorden, og som skal sikre roligt vand på indersiden.

De bliver trukket til Roskilde med ankomst mandag den 11. oktober eller en af de nærmest følgende dage, og i hvert fald inden efterårsferien er omme, regner havneselskabet med, at Pontona-folkene er taget hjem, og at de nye 60 havnepladser er etableret.

Forberedelser

Havneselskabet har allerede gjort nogle forberedelser til det forestående arbejde. På bro C, der bliver forbindelsesbro ud til den ny del af havnen, er der allerede skåret hul i nordsiden, hvor nedgangen til flydebroerne skal være - og så er der naturligvis også en del arbejde, der først kan laves, når de nye broer ligger der.

Der skal trækkes strøm og vand ud til samtlige pladser, og det bliver der god tid til nu, hvor sejlerfolket er på vej i vinterhi.

