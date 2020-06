Formanden for Roskilde Havneselskab, Kenneth Aagaard (th.) sammen med havnefoged Sven Hvid ved rejsegildet på det ny havnehus. Bestyrelsen håber også at få opbakning til en udvidelse af havnen, inden tilladelserne udløber. Foto: Kenn Thomsen

Havneudvidelse får en sidste chance i 11. time

Andelshaverne i Roskilde Havneselskab har tidligere afvist en udvidelse, fordi de tvivlede på, at man kunne sælge alle pladserne. Men ventelisten til at få en bådplads har formentlig aldrig været så lang som nu, og bestyrelsen er indstillet på at gøre et nyt forsøg med et reduceret krav til forhåndssalg.