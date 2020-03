Et træf på havnen med tusindvis af motorcyklister er et skrækscenarie i en coronatid, men strider det også mod den kommuneplan, Roskilde Kommune har vedtaget om at være en blågrøn kommune? Det er foreningen Den Grønne Linie klar til at teste i Planklagenævnet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Havnetræffets naboer klar til at klage igen

Foreningen Den Grønne Linie mener fortsat ikke, at kommunen har fast grund under fødderne i forhold til torsdagstræffene på havnen, heller ikke efter at det lokalplantillæg, der nu er lavet, forventeligt bliver vedtaget.

De har vundet over kommunen før, og de er klar til at gøre det igen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her