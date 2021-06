Se billedserie Motortræffene på Roskilde Havn er tilbage fra i dag, fordi der med genåbningsplanen nu må samles 500 mennesker, og arrangementet kan opdeles i flere sektioner. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Havnetræffet genåbner lige oven i EM-storskærm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnetræffet genåbner lige oven i EM-storskærm

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 12:01 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Solskin, veteranbiler og motorcykler på havnen. Sådan så sommertorsdage ud på Roskilde Havn forrige år - og nu vender havnetræffet tilbage.

Læs også: Kampagne mod motorcykelstøj er ikke helt nok for naboerne

Varierende forsamlingsforbud har siden april sidste år sat en stopper de (blandt mange) populære træf, men nu har politiet ophævet afspærringen af området hver tordag aften.

- Vi synes, det er et fantastisk arrangement, der har været lukket i lang tid, men når der som led i genåbningsplanen nu må være 500 mennesker forsamlet, har vi en god følelse med at åbne, siger John Jensen, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.

Oven i EM-bold Den første torsdag aften bliver der måske ikke så fyldt til havnetræffet. Det ramler sammen med, at der er EM-fodbold på storskærm på Hestetorvet, hvor 1000 mennesker kan lukkes ind i to indhegnede sektioner.

Her er politiet til stede, som de generelt er, hvor de forventer mange mennesker samlet.

- Vi prøver at time vores indsats, men jeg synes generelt, borgerne er fornuftige nok til at passe godt nok på sig selv, siger John Jensen, der klart kan afvise, at politiet har tænkt i at genåbne havnetræffet på en dag, hvor det går lidt under radaren.

Ikke bekymret Til havnetræffet vil politiet også være til stede for at holde øje med, at alt går rigtigt til.

John Jensen er heller ikke her så bekymret for, om folk kan finde ud af at holde afstand. Desuden deler træffet sig i sektioner, så forsamlingsloftet næppe bliver udfordret.

- Vi har jo set, hvordan det foregår, og der er tre steder, folk opholder sig. Det er på parkeringspladsen, på det grønne område og på selve havneområdet. Der går folk jo frem og tilbage, men vi følger det nøje. Vi er ikke så bekymrede, for det er jo fornuftige mennesker, der kommer dernede, og vi har stor tillid til, at de godt kan styre det her, siger John Jensen.

Samtidig opforder politiet til, at de fremmødte tager hensyn til omgivelserne og ikke laver unødig motorstøj, som politiet og kommunen for et par uger søsatte en kampagne om.

- Nu har man sat den stillekampagne i gang, og det vil vi også understøtte. Vi gør, som vi plejer med at være politimæssigt til stede både på og uden for havnen, som vi altid har gjort, siger vicepolitiinspektøren.

relaterede artikler

Snævert flertal baner vejen for havnetræf 01. oktober 2020 kl. 12:57