Torsdagstræffet er set større, men i går var det stort nok til, at mange syntes, at det burde stoppes. Politiet vurderede imidlertid, at deltagerne opførte sig forsvarligt, og at de ikke udgjorde en egentlig forsamling. Foto: Steen Østbjerg

Havnetræf meldt til politiet

Samtidig med at chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fogde, i aftes løftede pegefingeren for, at danskerne visse steder tager alt for let på forbuddet mod at samles i større antal, genopstod havnetræffet i Roskilde med hundredvis af motorcyklister som deltagere.