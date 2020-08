Havnen udvides trods advarsler fra sejlklub

Allerede i 2014 gav Kystdirektoratet tilladelse til udvidelsen, men manglende salg betød, at havneselskabet året efter besluttede at nøjes med at etablere et mindre antal nye pladser, der først og fremmest blev skaffet ved en bedre udnyttelse af havnen. På generalforsamlingen sidste år blev havneudvidelsen erklæret for død, men inden tilladelsen udløb, gav bestyrelsen i aftes havneudvidelsen en sidste chance, og den fik generalforsamlingens opbakning. Det betyder, at der senest næste efterår bliver plads til yderligere 90 både i havnen.