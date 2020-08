Havhingsten tager ud på en kort sejlads i weekenden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Havhingsten sejler i weekenden

Til trods for corona kommer Havhingsten alligevel ud at sejle i år.

Det sker i weekenden, hvor bådlavet tager det stolte skib på en lille sejlads. De sejler ud lørdag, men vender tilbage om aftenen og tager ud igen søndag. Der er lagt en beredskabsplan, som tager højde for alle corona-risici.

Når bådlavet tager ud med Havhingsten, skyldes det ikke kun trangen til at sejle. Skibet har gennemgået en større restaurering og nogle forandringer, og formålet med turen er at teste dem.

Hvis Havhingsten for eksempel viser sig at være utæt, kan den så blive repareret hen over vinteren, så næste års sejlads ikke også går i vasken.