Se billedserie Havhingsten stævner ud fra Vikingeskibsmuseets havn torsdag eftermiddag. Turen går til Nykøbing Sjælland, hvorfra den 57 mand store besætning skal lave øvelser i Isefjorden og på døgnture ud på mere åbent hav i Kattegat. Foto: Kristian Jørgensen

Havhingsten på tur for at få banket rust af besætningen

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 16:39 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Roskilde: Der er både glæde, en let spænding og smule forvirring i luften, da 57 sejlere rumsterer rundt i og omkring Havhingsten i museumshavnen.

Besætningen er blevet noget rusten i koderne, da det er to år siden, hingsten for alvor har været på vandet. Det er blandt andet for at banke den rust af, de nu tager på et minitogt, hvor de med base i Nykøbing Sjælland skal øve i Isefjorden og på lidt længere ture ud i Kattegat.

Afstemmer maskinen Håbet er, at de i 2023 kan komme på et rigtigt togt til fjernere kyster, muligvis i Østersøen. Det kræver, at besætningen får føling med Havhingsten igen, men der skulle også gerne komme nye medlemmer til, som kan komme i lære til tage med på langfart.

Det er ikke så ligetil med det 30 meter lange vikingeskib, der opfører sig noget anderledes end andre både, og hvor man ikke bare kan slå motoren til og lade skipper sejle den i land, hvis det ikke rigtigt fungerer.

- Vi er 57 stempler i denne her maskine, og de skal køre i takt. Det er noget af en cylinder at have, og den skal være helt afstemt, så det kræver træning, siger skipper Søren Rasmussen.

Havhingsten skal ud over de sejltekniske færdigheder øve samarbejdet, som er altafgørende, når 60 mand på meget lidt plads er afhængige af hinanden ude på åbent hav.

Middelmådigt er ikke nok I Isefjorden skal der trænes sikkerhed, også med flyvevåbnets redningshelikopter. Og så er der det eksperimentalarkæologiske element.

Havhingsten sejler ikke kun for sjov, men for at blive klogere på, hvad det store vikingeskib egentlig kan. Det er ikke noget, man kan læse sig til eller har nedarvede sejlertraditioner for, så skipper og besætning må prøve sig frem. Det stiller nogle krav til, som også skal genopfriskes, selvom der er mange garvede sejlere på Havhingsten.

- Det går ikke at sætte en besætning, der kun er middelmådig, til at teste, hvad et skib kan. Vi er nødt til at gøre os umage, siger Søren Rasmussen, der i sin niende sæson som skipper nærmest kun lige taget hul på den proces.

Hingsteviskeren Han sejler også store Mærsk-skibe og 1800-tals-skonnerter, men alt det kan han lægge til side på Havhingsten. Her er han på helt bar bund og skal opdage alting forfra.

- For mig har det været en rejse i at udfordre mine indgroede sejladskundskaber. Jeg kan mærke, at jeg skal passe på med at se Havhingsten i en kontekst, jeg kender, siger kaptajnen med det store skæg, der godt ved, at hans kan forhold til Hingsten kan lyde lidt hippieskørt.

- Jeg taler altså med skibet. Det er altså ikke som ord, men gennem fødderne, maven og i ryggen, jeg hører, hvad skibet fortælller mig, siger han.

