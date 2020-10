Havhingsten blev 21. april hejst i vandet med kran, da det ikke var muligt at samle nok til at gøre det ved håndkraft som normalt. Nu er det ikke muligt at hale vikingeskibet på land, men så bliver det liggende i havnen. Foto: Kristian Jørgensen

Havhingsten overvintrer i vandet

Roskilde - 30. oktober 2020

Uanset at medlemmerne af Vikingeskibsmuseets badlav er nogle stærke, hårdføre typer, skal der flere end 10 af dem til at hale i omegnen af 10 ton vikingeskib på land. Derfor bliver skibene Havhingsten og Ottar i år liggende i vandet.

De skulle være trukket på land i weekenden, men de nye coronarestriktioner gør, at det ikke er muligt at samle nok mennesker til opgaven.

Fravælger kranen

Alternativet ville være at løfte skibene i land med kran, ligesom da Havhingsten kom i vandet i april.

- Det kunne man måske godt, men det er meget dyrt at få dem op med skib, siger kommunikationschef Rikke Johansen fra Vikingeskibsmuseet med den tilføjelse, at sådan et vikingeskib ikke ligefrem har godt af at blive løftet for meget rundt i kranseler.

Så er spørgsmålet, hvordan vikingeskibet fra 2008 har det med at ligge i vand året rundt? Det går såmænd nok.

- Selvfølgelig er det hårdt for skibet, men det er det altså også at stå på land og tørre ud. Det så vi i foråret, og det var derfor, vi valgte at få den i vandet med kran, siger Rikke Johansen.

Af sted i 2021?

I år kom Havhingsten kun ud på mindre sejladser, men det er planen at få den på togt næste år. Det afhænger selvfølgelig af, om coronaen forsætter i hele 2021, for så bliver det vanskeligt at samle en masse mennesker på et vikingeskib og sejle det fra havn til havn.

Men det vil uden tvivl være tiltrængt at få luftet hingsten ordentligt.

- Det er jo en del af den aftale, der ligger mellem Vikingeskibsmuseet og bådlavet, at museet får deres gratis arbejdskraft i forhold til at vedligeholde bådene, men til gengæld får de lov at bruge dem, siger Rikke Johansen.

Den store tur

Selvom der i år har været begrænset afkast af arbejdsindsatsen, har der ikke været større udskiftning i bådlavene end normalt. Stilstanden har heller ikke fået medlemmerne til at lægge mindre kræfter i arbejde med bådene, tværtimod lader det til, at mange har brugt som deres coronohobby, ligesom andre har kastet sig over strikkeri eller mountainbikes.

- Havhingsten er blevet så flot, som den ikke har været siden søsætningen, for den fik den helt store tur af bådlavet, siger Rikke Johansen.

For hende viser den nuværende situation, hvor vigtig bådlavenes indsats egentligt er, uanset om det handler om vedligehold eller at trække store skibe på land, som ellers ville være en betydelig udgift.

- Det er endnu en gang blevet tydeligt for Vikingeskibsmuseet, hvor heldige vi er, at der er en gruppe mennesker, der har valgt at gå til vikingeskib!

Vikingeskibsmuseets andre både er allerede kommet på land. Der vil dog være bådlav i aktion ved museet i weekenden, hvor de - i to adskilte grupper af 10 - vil dække både til og gøre dem klar til vinteren.