Se billedserie Der var ingen slingrekurs, da Havhingsten lørdag vendte hjem til Vikingeskibsmuseet. Foto: Lasse Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Havhingsten hjem i havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Havhingsten hjem i havn

Roskilde - 17. juli 2021 kl. 16:35 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Efter et kortere sommertogt på 10 dage vendte Havhingsten lidt over middagstid lørdag tilbage til sin plads i Vikingeskibsmuseets havn. 57 personer bestod besætningen af, og de havde været med vikingeskibet i Nykøbing Sjælland til en form for træningslejr for igen at få arbejdet med "hingsten" ind under huden.

Læs også: Havhingsten på tur for at få banket rust af besætningen

- Det er gået rigtig fint. Vi har haft lidt for lidt vind i forhold til de ambitioner, vi havde om at træne, men når det så er sagt, så det har det faktisk været et virkelig vellykket togt, siger skipper Søren Rasmussen oven på turen.

Træningen er forløbet på flere niveauer og med et ønske om at dele vigtig læring ud til alle besætningsmedlemmer, der var med ombord.

- På det individuelle niveau har vi øvet det enkelte besætningsmedlems helt konkrete kundskaber omkring de forskellige funktioner, der er i skibet, og trænet besætningsmedlemmerne i basal sømandskab som knob, knuder og forståelse af sejlteori, forklarer Søren Rasmussen.

Solen bragede ned fra oven og gav dermed Havhingsten de fineste omgivelser at vende retur i. Foto: Lasse Petersen

Øvelse med Flyvevåbnet Samtidig er samarbejdet på tværs af hele skibet blevet trænet.

- Vi er jo godt 60 mennesker, der skal arbejde sammen om at sejle skibet, og vi har brug for alle til at arbejde synkront i de forskellige manøvrer. Så vi har trænet de forskellige typer af grundmanøvrer, vi har, siger Søren Rasmussen.

En flyvende samarbejdspartner blev der såmænd også trænet med. En af dagene gik nemlig med at øve sammen med Flyvevåbnets redningshelikopter, og det er tredje gang, Havhingsten prøver det.

- Sammen med kaptajnen på helikopteren havde jeg en plan, og gudskelov var der vind nok den dag til den plan, vi havde, så vi fik en mere realistisk øvelse i, hvad det vil sige at skulle evakuere en person fra Havhingsten ude i hårdt vej på åben sø. Og den øvelse gik over alle forventninger. Det gik faktisk nemmere, end vi havde troet, siger Søren Rasmussen.

Havnemanøvrer, roning, ankring og en masse sikkerhedsprocedurer er ligeledes blevet øvet på turen, som også indgår i et længerevarende forskningsprojekt arrangeret af Vikingeskibsmuseet. Her indsamles der data for at blive endnu klogere på, hvordan sejlads foregik førhen i praksis.

Undervejs blev der givet instrukser og arbejdet hårdt, så vikingeskibet kunne lægge helt perfekt til. Foto: Lasse Petersen

En vidunderlig tur Placeringen i Nykøbing Sjælland er heller ikke tilfældigt valgt. Den tilbyder først og fremmest læ, hvis der skulle komme kraftig vind fra vest eller nordvest, og så er der relativt nem adgang til både Isefjorden og Kattegat.

Men der er også mere diskret end ved de større havne, som er fyldt med mennesker i disse hede sommerdage, og coronahensynet spillede på den måde en vigtig rolle i overvejelserne.

Nu håber besætningen på at komme mere tilbage til normalen på de næste togter.

- Selvom vi har haft en vidunderlig tur, har haft det virkelig godt med hinanden og har haft et læringsfokus og øvet vores sejladsmæssige og sikkerhedsmæssige kompetencer langt mere, end vi normalt gør på et togt, så savner vi selvfølgelig lidt det der med at sejle fra havn til havn og gå i land på en øde ø og sådan nogle ting. Det glæder vi os til - til næste år, siger Søren Rasmussen, der allerede nu også planlægger en længere tur med Havhingsten til Østersøen i 2023.

relaterede artikler

Med røven i vandskorpen: Derfor kommer Havhingsten ikke på land 30. oktober 2020 kl. 13:52

Havhingsten sejler i weekenden 14. august 2020 kl. 10:33