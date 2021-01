Venstre efterlyser en helhedsplan for Vindinge, hvor der er en større udbygning i gang. I efteråret var der for eksempel rejsegilde på 48 almennyttige boliger på Lundbjerggård i Vindinge Nord. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Haves: Rivende udvikling. Ønskes: Plan

Roskilde - 28. januar 2021 kl. 17:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der er brug for en bedre langsigtet styring af udviklingen i Vindinge.

Det mener Venstres gruppeformand, Jette Tjørnelund, som på gårsdagens byrådsmøde varslede et forslag om en helhedsplan for Vindinge.

Baggrunden er den kraftige udvikling, som Vindinge er i gang med, og som blandt andet blev sat i værk for at sikre Vindinge Skoles fremtid som en tosporet skole.

Udbygningen af byen kunne også aflæses af den sag, der var på dagsordenen i aftes, hvor der skulle frigives penge til at opstille pavilloner ved børnehuset Hjortkær for at øge pasningskapaciteten, men udviklingen spiller ind på stort set alle områder i byen, og derfor mener Venstre, at det er tiden at udvikle en helhedsplan for Vindinge sammen med borgere, lokalråd, foreninger, virksomheder og politikere, som skal danne grundlag og være styringsredskab for den fremtidige udvikling.

- Igennem de seneste år er der sat gang i udbygning af Vindinge, der er planer for udvidelse af detailhandel, der er etableret cykelstier og andre trafikprojekter er under overvejelse. Vindinge bymidte fungerer ikke optimalt med det stigende trafikpres, og samtidig der er pres på kapaciteten i skole, pasningstilbud samt kultur- og idrætstilbud. Derfor er der behov for en samlet overordnet plan for Vindinge-området, siger Jette Tjørnelund.

Hun ønsker, at en helhedsplan skal sætte retningen for byens samlede udvikling med afsæt i dens identitet og borgernes ressourcer. Planen skal afsøge mulighederne for bedre udnyttelse af arealer, grønne områder, ny bosætning, fremtidig placering af detailhandel og kommunale institutioner. Endelig skal helhedsplanen give bud på afhjælpning af de trafikale udfordringer i og omkring Vindinge, samtidig med at byens kulturhistoriske, landskabelige og rekreative kvaliteter skal tilgodeses i processen.

