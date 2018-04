Se billedserie Gartner og indehaver af Hobbyland, Steen Christensen, ved nogle af de forårsblomster, som sagtens kan stå ude, selv om der kommer lidt frost. Det kolde vejr har betydet, at sæsonen bliver en måned kortere. I påsken har der været dødt i centret, men mandag hjalp solen lidt på haveejernes lyst til at shoppe til haven. Foto: Britt Nielsen

Haveejerne venter på foråret

Roskilde - 03. april 2018

Den kolde marts og den kolde påske får haveejerne til at blive inde i varmen. Det kan man mærke hos Hobbyland, hvor omsætningen har været en brøkdel af, hvad den plejer at være.

Normalt er påsken det tidspunkt, hvor haveejerne begynder at rydde op og går i gang med årets projekter i haven.

Det plejer at resultere i, at parkeringspladsen ved Hobbyland er tæt pakket med biler. Men sådan har det ikke været i år.

- Der har bare været dødt de sidste dage, men nu skinner solen, så kommer der lidt kunder, siger Steen Christensen, som er gartner og indehaver af Hobbyland, da DAGBLADET møder ham 2. påskedag i centret.

En enkelt kasse er åben, og indimellem bliver kasse to åbnet kortvarigt. Hvis der havde været 15 grader udenfor, havde det været fem kasser.

- Omsætningen er 20 procent af, hvad den plejer, konstaterer Steen Christensen og fortæller, at normalt begynder sæsonen i slutningen af februar.

Så bliver der solgt masser af løgplanter og de tidligere forårsblomster.

- Kunderne har været lidt bange for at gå i gang. Folk elsker at få noget i krukkerne, når solen skinner, men folk har ikke lyst til at komme i haven, når det er koldt, siger Steen Christensen.

- Hvis foråret arter sig, så indhenter vi det meste, siger Steen Christensen, som ikke vil lyde negativ.

Masser at lave i haven

Selv om vejret er koldt, kan man sagtens begynde arbejdet i haven.

- Start med de tidligere forårsplanter, indtil vi er sikre på, at frosten er væk, siger Steen Christensen og fortæller, at selv om der er lidt frost, kan man uden problemer sætte hækplanter, stauder og prydbuske lige nu.

- Så kan de nå at komme i gang, inden vi får rigtig sommer, siger Steen Christensen og fortæller, at det bedste for planterne er, hvis det gradvist bliver varmere.

