Havde kniv med på værtshus

I retten erkendte den 24-årige at have gjort noget, han ikke burde. Han sagde, at han brugte kniven som beskyttelse, efter at han havde haft bøvl med »nogle indvandrerdrenge.« Det havde ikke været hans hensigt at have kniven med på værtshus, og det var var heller ikke planlagt, at han skulle være endt der, men han havde mødt nogle venner, som havde taget ham med. Hvis han havde vidst, at han skulle i byen, ville han ikke have taget kniven med, og det var dumt af ham at gøre det, erkendte han.