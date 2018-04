Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Havde 151 kanonslag på værelset: Frifundet i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havde 151 kanonslag på værelset: Frifundet i retten

Roskilde - 01. april 2018 kl. 07:50 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

151 ulovlige kanonslag, der bliver gemt i tre papkasser, udgør en vis fare for andre. Navnlig når de tre papkasser befinder sig i en lejlighed i et boligkvarter midt i Roskilde.

Læs også: 151 ulovlige kanonslag fundet i lejlighed

Derfor var en 19-årig mand fra Roskilde også tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf 252, som netop handler om »i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.« Kanonslagene i kasserne indeholdt samlet over to kilo krudt, og hvis blot et af dem var blevet antændt, kunne det have startet en kædereaktion med uoverskuelige konsekvenser.

Alligevel blev den 19-årige frifundet, da han var i retten tidligere på måneden. Det var nemlig helt tilbage i december 2015, at politiet dukkede op hjemme på hans værelse og hentede de mange kanonslag. Dengang var han 17 år, og anklagemyndigheden formåede ikke at overbevise retten om, at ungersvenden har forsæt til at udsætte andre for fare - og forsæt er en forudsætning for, at man kan blive dømt efter den paragraf, som anklagemyndigheden havde trukket frem.

Tilbage stod, at teenageren vitterlig havde været i besiddelse af det ulovlige knaldfyrværkeri. Det erkendte han også blankt, og dermed havde han overtrådt fyrværkeriloven. Det resulterede i en bøde på 5000 kroner, hvilket må anses for at være en meget mild straf. Retten tog nemlig ikke kun hensyn til mandens unge alder, men også til, at sagen havde været urimelig lang tid undervejs.

Det kunne man ikke klandre den tiltalte for, og derfor kom det ham i sidste ende til gode, at han havde måttet vente så længe på at få det retslige mellemværende afgjort.