Hastrup Bylaug har endnu ikke afgjort, hvor den kommende hjertestarter skal placeres.

Hastrup Bylaug vil samle ind til hjertestarter

Roskilde - 29. marts 2018 kl. 13:21 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere gange har Hastrup Bylaug søgt Trygfonden om at få en hjertestarter, men den lille by med omkring 50 huse og en udflytterbørnehave er endnu ikke blevet tilgodeset, så nu har bylauget fundet en anden løsning.Hjerteforeningen giver nemlig en hjertestarter til de foreninger, der kan samle mandskab til 30 ruter, når der er landsindsamling den 22. april.

- Vi er nok anporet af, at her bor en del med hjerteproblemer, og der er ti minutters kørsel derfra, hvor ambulancen kommer, siger Niels Christiansen fra bylauget.

Foreløbig har han samlet ti indsamlere, så der mangler nogle stykker endnu, før hjertestarteren kan sættes op et godt sted i den lille landsby, men det skal nok lykkes, mener Niels Christiansen.

Et godt sammenhold - Vi har altid et godt sammenhold i byen og tænkte at denne mulighed var den rigtige måde at gribe det an på. Mange har tilkendegivet, at de synes, at det er en god ide, men jeg ved godt, at der så er et stykke vej til at gå med ud på indsamlingen. Jeg mener nok, at vi kan samle 30, for indsamlerne behøver ikke bo i byen men bare være nogle, der gerne vil hjælpe os, siger han.

- Jeg tager nok en tur rundt her i påsken for at høre, hvem der stiller op, for jeg synes, det er en supergod ide, som Hjerteforeningen her har fået.

En hjertestarter koster 20.000 kroner En hjertestarter koster omkring 20.000 kroner. Udover at stille med 30 indsamlere, så skal modtagerne også sikre, at hjertestarten kan sættes op et sted udenfor, så den er let at komme til. Det betyder, at der vil være udgifter til opsætning, forsikring og drift.

- Vi har en festforening i byen, der tjener lidt penge men måske laver vi en særlig hjertestarterforening. Vi har også talt om, at vi skal være en del af 'Hjerteløber-ordningen'. Det er dem, der kan give førstehjælp. Jeg er sikker på, at hvis man står i den situation, hvor man har brug for hjælp, så er det enormt rart, at der kommer nogen, man kender, som kan hjælpe og give førstehjælp, siger Niels Christiansen.

Fakta Hjerteforeningen giver en gratis hjertestarer til alle foreninger, virksomheder eller grupper, der kan samle folk nok til at dække 30 ruter ved Hjerteforeningens landsindsamling.

Landsindsamlingen er den 22. april.

Det tager to-tre timer at deltage.

For at få en gratis hjertestarter skal der også være en person påtager sig ansvaret for registrering, forsikring, udgifter ved opsætning af varmeskab, opvarmning og til vedligehold.

Flere oplysninger hos Hjerteforeningens indsamlingsteam på tlf. 7025 0000 eller indsamling@hjerteforeningen.dk.