Skoleelever bruger busskurene ved Jyllingecentret, men politiet fandt en ældre hashryger. Nu beder de folk have øjnene med sig i området. Foto: Kim Rasmussen

Hashryger i busskur kan være pusher for elever

Roskilde - 07. februar 2020 kl. 11:10 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever fra Jyllinge Skole, i dag en del af Nordskolen, ryger angiveligt hash i busskurene ved Jyllingecentret i frikvartererne.

Det er i hvert fald meldingen fra bekymrede lærere og forældre, så torsdag formiddag tog en patrulje fra politiets forebyggelsesafdeling til Jyllinge for at se efter hashrygende unge i busskurene.

Det fandt de dog ikke. Derimod mødte de en 25-årig mand fra Roskilde, som sad og røg en hashjoint i et busskur.

Han havde også 1,2 gram hash på sig, som var fordelt i to lukkede plasticposer, såkaldte pølsemandsposer, som bliver brugt til salg af stoffer. Det kunne lede til den tanke, at han sælger hash til skoleeleverne, i og med han også sidder i et skur, hvor de er blevet set ryge hash.

- Personer kan jo have narko i pølsemandsposer, fordi de enten har købt det eller har tænkt sig at sælge det, men ud fra mængden kan det være svært at sige i det her tilfælde. Vi bemærker det selvfølgelig, siger Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Brug for ekstra øjne

Politiet har stor fokus på unges indtag af stoffer og er derfor meget glade for at få tip fra borgere, når de ser brug eller handel med stoffer. Det gælder især tæt på skoler, som politiet ser på med særlig stor alvor.

Det er næppe sidste gang, politiet selv tager til Jyllinge for at holde øje med hashrygning og salg. Det kan tænkes, at rygerne og pusherne så trækker andre og mindre synlige steder hen, og i det tilfælde vil det være meget nyttigt med nogle ekstra øjne i området.

- Hvis det flytter over på et andet gadehjørne vil vi gerne høre fra borgerne, for de lægger jo mærke til sådan noget her. Måske tænker man, at det ikker er nødvendigt, men det er jo ikke altid noget, politiet selv opdager, hvis der ikke er nogen, der fortæller os det, siger Charlotte Tornquist.

Hashen blev beslaglagt og den mulige hashpusher er sat på fri fod, til sagen skal afgøres.

ktj