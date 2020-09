Se billedserie Fredag formiddag var der lagt blomster uden for den dræbtes bopæl. Foto: Kim Rasmussen

Hashhandel muligt motiv til knivdrab

Roskilde - 18. september 2020 kl. 11:35 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring klokken 22.45 i aftes mistede den 31-årige Jonas Niels Frederik Drewsen livet. Han blev stukket ned med en kniv i Stoustrædet 7, hvor han boede.

Detaljerne om drabet ønsker politiet ikke at røbe, men efterforskningsleder Bjørke Kierkegaard oplyser, at den dræbte blev fundet uden for sin bopæl, men at gerningsmanden eller gerningsmændene formentlig opsøgte Jonas Drewsen inde i hans lejlighed, hvor der opstod tumult.

Mens den dræbte blev fløjet til Rigshospitalet i lægehelikopter, gik politiet i gang med at afsøge området omrking gerningsstedet med hundepatruljer. Resultatet af indsatsen holder politiet foreløbig for sig selv.

- Vi er fortsat i gang med at undersøge gerningsstedet, og vi er på et meget tidligt tidspunkt af efterforskningen, siger efterforskningslederen.

Jonas Drewsen stammede fra Viby, men hans sidste bopæl blev i Stougården, hvor flere kilder i området fortæller, at der blandt beboerne i kvarteret har været en udbredt opfattelse af, at der blev solgt hash eller andre former for narkotika fra Jonas Drewsens lejlighed.

Gennem årene har han også fået flere domme, ikke kun for hashhandel, men også for besiddelse af dopingmidler, for trusler og vidnetrusler, for vold og for tyveri. Det ligger dog nogle år tilbage i tiden.

Den hårdeste dom på hans cv faldt i 2013 - mens han stadig boede i Viby. Den lød på 10 måneders fængsel. Dengang blev han blandt andet dømt for afpresning, bedrageri, underslæb og tyveri - og for at uddele en dummebøde og true en mand til ikke at købe hash af andre end ham, ellers ville han »smadre hans ansigt,« mens han truede en anden med »at pudse rockerne på ham.«

I dag ønsker politiet ikke at bekræfte, at hashhandel er motivet for drabet, men vil omvendt heller ikke udelukke det.

- Det indgår som et element i sagen, siger Bjørke Kierkegaard.

Efterlyser vidner Fredag formiddag havde politiet endnu ikke foretaget anholdelser i sagen, men var fortsat i gang med gerningsstedsundersøgelser og vidneafhøringer. Vidner var der flere af, men der kan være flere end dem, politiet allerede har kontakt til.

- Vi er fortsat interesseret i at høre fra vidner, der har set eller hørt noget i nærheden af Stoustrædet 7 omkring klokken 22.46 - eller fra andre, der har konkret viden om, hvad der kan ligge bag overfaldet, siger Bjørke Kierkegaard.

Hvorvidt politiet har fundet gerningsvåbnet, ønsker han ikke at kommentere. Han ønsker heller ikke at af- eller bekræfte, at der skulle være set maskerede personer i Stougården torsdag aften.

- Det kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Bjørke Kierkegaard, som heller ikke ønsker at oplyse, om den dræbte havde banderelationer.

Sag nummer to Midt- og Vestsjællands Politi er i forvejen ved at efterforske en potentiel drabssag fra Gundsømagle. I slutningen af april forsvandt den 42-årige Jimmi Steffen Lillelund, og han har ikke været set siden. Han havde formelt adresse i Jylland, men hans reelle bopæl var på Søgaarden på Holmevej i Gundsømagle. En massiv eftersøgning af Jimmi Lillelund startede som en humanitær eftersøgning, men i takt med, at tiden er gået, øges bekymringen for, at der ligger en forbrydelse bag hans forsvinden.

I dag oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at sagen om Jimmi Lillelund formelt stadig kun har status af en eftersøgningssag.

- Vi er opmærksomme på, at der også er en anden sag fra lokalområdet, og det indgår i efterforskningen. Om der er en sammenhæng mellem de to sager, kan jeg ikke fuldstændig afvise på nuværende tidspunkt, siger Bjørke Kierkegaard.

