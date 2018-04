Har strikket 163 huer til kræftpatienter

Da Rikke Christensen blev spurgt, om hun ville være indsamler ved landsindsamlingen, fik hun ideen at lave et opslag på sin facebookside, hvor hun opfordrede syglade piger til at sy cancerhuer af deres stofrester. Hun lagde et mønster op til fri afbenyttelse og bad om, at huerne blev syet i øko-tech jersey og dobbelte. Huerne kunne afleveres i hendes forretning. Ideen blev godt modtaget, og huerne strømmede ind. Blandt andet satte 10 kvinder sig sammen en søndag og fik syet 73 huer.