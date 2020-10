Artiklen: Har overlevet to verdenskrige: Pandemien sætter en stopper for 118-årig juletradition

- Det er jo beklageligt. Men det er umuligt at gennemføre, når vi »bare« må være 10 personer sammen. Det ville ikke være forsvarligt, siger Henrik Larsen, formand for forsamlingshuset.

- Det var vi helt enige om. Vi ville ikke begynde at sælge billetter, hvis nu vi var heldige at kunne gennemføre, for det tyder ikke på, at det vil ske, siger Henrik Larsen og forsætter: