Roskilde Kommune sætter gang i en undersøgelse, som skal kortlægge, om branden hos Solum har forurenet jord og eventuelt grundvand i området. Foto: Daniel Tronholm

Send til din ven. X Artiklen: Har kæmpebranden forurenet undergrunden? Undersøgelser skal give svar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har kæmpebranden forurenet undergrunden? Undersøgelser skal give svar

Roskilde - 13. marts 2021 kl. 05:13 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der går nok lang tid, før roskildenserne glemmer storbranden på Solum, som brændte i flere måneder. Og spørgsmålet er nu hvilke skader, branden har gjort?

Roskilde Kommune frygter for, at branden kan have forurenet jord og måske endda grundvand i området. Klima- og miljøudvalget har derfor besluttet at få lavet en indledende forureningsscreening. Den laver kommunen på Solums regning. Det er nemlig forvatningens vurdering, at der kan være forurening med tjærestoffer, metaller og eventuelt dioxiner.

Almindeligvis kan forvaltningen meddele en forurener at undersøge og efterfølgende oprense en nyere forurening efter jordforureningslovens bestemmelser. Men da der allerede er indgivet en politianmeldelse af Solum, vil det kunne være selvinkriminerende, hvis Solum pålægges at udføre undersøgelserne ved et påbud fra Roskilde Kommune. Derfor vil kommunen selv lave undersøgelserne.

- Vi skal have undersøgt det her, for vi skal være sikre i vores sag, og som sagen ligger nu, er det bedst, at vi står for undersøgelserne, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karin Arfaoui (S).

Findes der ingen forurening, så er det kommunen, som skal betale for undersøgelsen.

relaterede artikler

Firma bag vulkanbranden: Politianmeldelse på forkerte konklusioner 19. november 2020 kl. 15:44

Efter vulkanbrand: Virksomhed bliver meldt til politiet 18. november 2020 kl. 12:48