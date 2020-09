Det står sløjt til med økonomien i Roskilde Kulturskole, og tilliden til at kommunen vil skolen det bedste, er væk hos formand Nijs Jan Duijm. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Har ikke længere råd til klaverundervisning: - Er vi så en musikskole? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har ikke længere råd til klaverundervisning: - Er vi så en musikskole?

Roskilde - 25. september 2020 kl. 15:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Dybt beklageligt, stor utilfredshed, kritisk situation, naiv tro, ganske enkelt ikke tillid til, utrolig trist.

Det er ikke gloserne fra den positive side af det danske sprog, der er blevet brugt, da Roskilde Kulturskole skrev sit to sider lange høringssvar til årets budget i Roskilde Kommune.

I høringssvaret skriver Kulturskolen, at »vi har der ganske enkelt ikke tillid til, at byrådet i Roskilde ønsker at bevilge de nødvendige ressourcer til en moderne og fremtidssikret kulturskole,« som ellers var det, kommunen selv lagde op til i blokteksten til budgettet.

- Det er simpelthen en sludder for en sladder, lyder det fra Nijs Jan Duijm, som har været skolens formand i 12 år.

Beskæres igen

- Kulturskolen er de sidste fem år blevet beskåret hvert år med 0,5 procent i sit budget, hvilket er 120.000 kroner om året. Og nu skal der skæres yderligere, siger Nijs Jan Duijm.

Det betyder, at kulturskolen har nedlagt fem musikhold, klassisk klaver, klassisk sang, klassisk slagtøj, obo og rytmisk klaver.

- Du kan ikke længere gå til klaver i kulturskolen. Er vi så en musikskole? Er det »alletiders musikby«, som Roskilde bryster sig af? Vi har virkelig svært ved at mærke lysten til musikbyen her hos os, siger han.

Underskud og efterslæb

Med de konstante nedskæringer er Roskilde Kulturskole havnet i et hul, der bliver meget svært at komme op fra.

- Fordi der årligt er kommet besparelser, så er vi der, hvor vi i samme periode har oparbejdet et underskud og et efterslæb. Det har vi simpelthen ikke midlerne til at gøre noget ved. Situationen er kritisk. Underskuddet og efterslæbet har vi flere gange gjort politikerne opmærksom på. Det har ikke ændret noget som helst, siger formanden.

- De instrumenter vi låner ud til børn og unge, som gerne vil prøve musikken, og som enten ikke kan eller vil investere i egne instrumenter, er nu så slidte, at vores faste værksteder nægter at reparere mere på dem. Det er især vores blæseinstrumenter, som har det skidt. Vi må smide ud uden at anskaffe nyt, siger Nijs Jan Duijm.

Langsom lukning

Kulturskolen har fået brugsret på 1200 kvadratmeter, men der er ikke fulgt driftmidler med, og dermed har skolen ikke råd til at tage lokalerne i brug.

Nijs Jan Duijm troede, det blev muligt gennem det projekt til fem millioner kroner, som blev meldt ud fra kommunen, men midt i år fjernede byrådet 30 procent af de lovede fem millioner kroner, og nu er resten ifølge formanden også forsvundet fra budgettet.

- Vi troede, det var vores tur. Men det var det ikke. Vi er blevet lovet noget de sidste 15 år, og det har været en lang ørkenvandring.

- Jeg tror egentlig ikke, det er et bevidst valg fra politikernes side, at de kvæler os langsomt. De ved ikke bedre, og når forvaltningen skal lave et spare-budget, så er vi noget, der åbenbart kan undværes. Og nu er vi langsomt på vej til, at vi må lukke og slukke, siger formanden og fortsætter:

- I det første budgetoplæg til i år var der afsat 400.000 kroner til drift af kulturskolens nye lokaler. Disse penge forsvandt undervejs. Og jeg tror ikke længere på, at der er en erkendelse politisk, at der er nogle minimumsting, der skal være opfyldt for at kunne drive en kulturskole, siger Nijs Jan Duijm.

Kræver redegørelse

Formand for kommunens kultur- og idrætsudvalg, Claus Larsen (S), har godt læst høringssvaret og er forundret. Ikke mindst fordi han sidder i kulturskolens bestyrelse og ikke havde viden om situationen, før han læste høringssvaret.

- Man kan da ikke have en kulturskole uden klaverundervisning. Det giver ingen mening i mit hoved. Jeg er også ganske interesseret i, hvor stort et underskud og efterslæb, som kulturskolen har oparbejdet? Det virker helt til hest, siger han.

Claus Larsen har bedt forvaltningen om en redegørelse for at få mere konkret viden om de mange kritikpunkter, som kulturskolen lister op. Han er fx ikke bekendt med, at der ikke længere skulle være 3,5 millioner kroner til det indflytningsprojekt, som Roskilde Kulturskole har påbegyndt ind på Jyllinge Skoles blok 4. Et projekt, som er blevet sat i gang.

relaterede artikler