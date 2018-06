Har du spillet?: Hver fjerde bookede haltid bliver ikke brugt

90 procent af haltiderne i Roskilde er revet væk. Men ser man på, om de mange bookinger udmønter sig i, at faciliteterne bliver brugt, så er billedet et lidt andet. Der er nemlig kun brugere i hallerne i 70 procent af samtlige haltider. Det viser en ny første analyse af idrætsfaciliteterne i Roskilde og brugen af dem. Det skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Den store forskel mellem bookinger og brug får politikerne til at se på, hvordan brugen af hallerne kan ændres. Fx har skolerne råderet over skolehallerne frem til klokken 16, men mange steder bruger skolerne langt fra skolehallen fuldt ud.

- Vi skal have optimeret det her. Det er jo ikke fornuftigt straks at bygge nyt, hvis vi kan finde ledige spilleflader ved at lave lidt om på måden, vi disponerer vores haller på, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).