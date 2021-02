Se billedserie En ny helhedsplan for Københavnsvej er nu endelig klar til at komme i høring. Det er den frem til 26. marts. Planen skal gøre vejen helt fra Algade til kommunegrænsen mere indbydende både for trafikanter, men også som bolig- og erhvervsområde.

Har du en mening, så er det nu: Københavnsvej foran forandring

Roskilde - 02. februar 2021 kl. 18:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

En 24 sider lang plan lægger fundamentet for udviklingen af Københavnsvej for de næste mange år.

Det er Roskilde Kommune, som har set sig varm på, at det er på tide at få gjort noget ved vejen, der er en af byens mest benyttede. Samtidig med den megen trafik bor der fortsat mange mennesker langs vejen på trods af, at rigtig meget er omdannet til erhverv.

Kommunen har lavet en plan med to ben. Det ene handler om at få gjort vejen bedre for de mange trafikanter. Det andet ben handler om, hvordan man får givet gode forhold til både erhverv og bolig langs vejen.

Trafikken Det første ben har kommunen allerede taget hul på. Det har bilister, og andre, der har benyttet Københavnsvej mellem Østre Ringvej og motorvejen, allerede oplevet i form af en del vejarbejde.

Kommunen arbejder i første omgang med at få lave bedre forhold for buspassagerer, når de skal af og på, og for cyklister ved at få skabt en supercykelsti på hele Københavnsvej helt til kommunegrænsen til Høje-Taastrup. Det skal ikke ske på bekostning af bilisterne, for dem er der 20.000 af på Københavnsvej på et gennemsnitsdøgn.

Kun højresving Der vil flere steder blive lavet om, så man fra udkørsler til Københavnsvej kun kan køre til højre. Det vil gøre biltrafikken mere overskuelig, og parkering af større biler vil blive flyttet helt væk fra vejstrækningen. Alene fra Røde Port til Østre Ringvej er der 68 ind- og udkørsler, hvilket gør strækningen usikker for cyklister.

Ved at dele Københavnsvej op i sektioner fra Algade til Røde Port er det håbet at omdanne vejen til en bygade. Fra Røde Port til Østre Ringvej (McDonald's-krydset) skal vejen være en bydelsgade, og fra ringvejen og ud kalder kommunen vejen for en indfaldsvej.

Den næste strækning, som står til forbedringer, er fra motorvejen og til kommunegrænsen, hvilket er i gang netop nu. Dernæst følger Røde Port til Østre Ringvej, som ventes færdig i 2024, og til sidst er det strækningen »inden for« Røde Port.

Byudviklingsstrategien Det andet ben handler for kommunen om at lave en sammenhængende strategi for, hvordan bygningerne omkring Københavnsvej skal udvikle sig.

Her er mantraet »fortæt og forstærk«. »Forskøn« kunne måske også være et ord, der kunne bringes på banen, da der ligger enkelte huse langs vejen, som bestemt har set bedre dage.

Det handler i stor udstrækning om at få bygningsmassen langs vejen til at passe sammen, og så kan noget tyde på, at kommunen måske vil åbne for, at en eller flere af de i alt seks tankstationer langs vejen kan blive omdannet til andre formål.

Plan i høring Kommunen giver i planen selv et eksempel på, hvordan bygningsmassen kan ændres. Eksemplet er fra sydsiden af Københavnsvej fra Ny Østergade og ud til og med bygningen, som tidligere husede Elgiganten.

Her kan kommunen godt se større lejlighedskomplekser i tre-fire etager med »udadvendte« aktiviteter i stueetagen. Et sådant byggeri vil også reducere antallet af udkørsler betragteligt.

Københavnsvej daterer sig helt tilbage til 1600-tallet, hvor vejen blev anlagt til Christian den 4. Kommunen forventer ikke at holde et normalt borgermøde, som i denne tid jo er umuligt. Der vil blive reklameret for planen på kommunens foretrukne platform, Facebook.

Der er allerede frigivet 12 millioner kommunale kroner til projektet.

Planen er i høring frem til 26. marts, og høringen begyndte fredag den 29. januar. Hele planen kan læses på kommunens hjemmeside her: Helhedsplanen

