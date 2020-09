Se billedserie Rasmus Thomasen går til hundevæddeløb. Hans whippet, Apache, er blandt de hurtigste i landet og Rasmus kører gerne både til Jylland og Sverige for at dyrke sin hobby. Foto: Kim Rasmussen

Har du en hurtig hund?: Her er topfarten over 60 km/t

Roskilde - 22. september 2020 kl. 19:36 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

272 meter er der fra start til mål, og med en tophastighed på over 60 kilometer i timen er distancen hurtigt »brændt af«, da først gaten klapper op, og væddeløbshundene sprinter af sted efter »haren«.

Sådan er livet for Apache, en halvanden år gammel whippet og hans ejer Rasmus Thomasen fra Jyllinge. Apache lyder egentlig det fulde navn Coast Wind Racing Apache, for han er fra en kennel kendt for at avle sprintfænomener på fire ben.

Ved denne sommers DM blev han nummer to, 0,07 sekunder efter vinderen.

- Vinderen var hans halvsøster. Jeg synes, det var ufedt at tabe til hans halvsøster. Selv tror jeg faktisk, han er bedøvende ligeglad. Han er bare glad for at få lov at løbe ræs, griner Rasmus Thomasen, da DAGBLADET møder ham og hunden hjemme i huset i Jyllinge.

En sportsmodel

De to kommer utrolig meget på Kallerupbanen og er medlem af Kallerupbanens Venner. For de uindviede er Kallerupbanen en af kun to hundevæddeløbsbaner i hele landet. Den ligger ved Hedehusene mellem Høje Taastrup og Roskilde og har eksisteret siden 1968.

Her kikkede Rasmus Thomasen ind ved et tilfælde med sin daværende hund, en lidt ældre whippet, og da tiden kom til, at han skulle have ny hund, var han ikke i tvivl. Det skulle være en sportsmodel, og valget faldt på endnu en whippet.

- Det er historisk set en fattigmands greyhound. I England var det sådan, at kun adelen måtte eje greyhounds, så resten af befolkningen begyndt at avle på whippets for at få deres egen væddeløbshund, forklarer han.

Og Apache er bestemt en væddeløbshund.

- Han bliver helt elektrisk, når han hører motorsaven komme susende, fortæller Rasmus Thomasen.

Ombygget motorsav

Og Rasmus har ret, når han kalder »haren« for motorsaven, for der er faktisk tale om en ombygget motorsav, som suser af sted med plastikvimplen, som udgør det for bytte.

Rasmus Thomasen ved, hvad han taler om, for til træning og på nogle løbsdage er det ham, som styrer motorsaven, så den ligger med en fornuftig afstand til den forreste hund, så den stadig er topmotiveret til at løbe hurtigst muligt.

Alle kan komme ud og få lov at få et par prøveløb med deres egen hund på Kallerupbanen, når der er træning onsdag og søndag, og der finder man hurtigt ud af, om man har en væddeløbshund. Det svære er faktisk ikke at få hunden ud af startboksen eller ned ad den første langside.

- Det er i svinget, det begynder at blive svært. Typisk ser man i begyndelsen, at nogle hunde bliver forvirrede og tænker »jeg er kommet for langt væk fra min ejer«. Så bliver de distraherede og glemmer at løbe. Efter et par ture ved man, om man har en hund, der er egnet til løb, siger han.

Mest på sofaen

Investerer man i en væddeløbshund, så skal man ikke forvente at have så meget andet dyreliv i haven. Sådan er det i hvert tilfælde hos Rasmus Thomasen.

- Vi ser ikke så mange fugle, og nabolagets katte har også lært, at hvis de lister sig ind, så har de bare at være hurtigt om at komme ud igen.

Men det er ikke sådan, at Apache er i løbehumør hele tiden.

- De 23 timer af døgnet er han en fantastisk sofahund. Det er kun, når det er tid til løb, at han bliver en helt anden. Så ved han, hvad der foregår.

Lange ture

Rasmus Thomasen kører gerne langt for at få sig en oplevelse med hunden. I sidste weekend var han i Simrishamn, og turen går da også ofte til Bjerringbro og Borås.

- Det er kun ét løb. Det er overstået på et øjeblik. Men det er en rigtig god måde at motionere sin hund på, og når jeg tænker på, hvad folk ellers laver med deres hunde, så er det her altså ikke så tosset, som det lyder, siger han.

Og tror du, at du skal flås for at få fingrene i en whippet, så kan vi fortælle, at Apache kostede 11.000 kroner.

