Historisk Årbog for Roskilde Amt 2020 indeholder blandt andet en artikel om garverierne i Roskilde. De sidste rester af Kemps Garveri på Eriksvej er i dag hjemsted for spillestedet Paramount og amatørteatret Lo Specchio. Foto: Jens Wollesen

Har Roskilde været hovedstad? Historisk årbog bringer svaret

Roskilde - 24. november 2020 kl. 10:16

Historisk Samfund for Roskilde Amt har netop udsendt den nye Historisk Årbog for Roskilde Amt 2020, men har på grund af coronarestriktionerne ikke kunnet markere udgivelsen med et foredrag, som ellers er kutymen.

Restriktionerne skabte også visse udfordringer for forfatterne, da de havde svært ved at få adgang til arkiver og biblioteker, hvilket især påvirkede deres arbejde med at finde illustrationer til artiklerne.

Det lykkedes dog at komme i mål med bogen, hvor man i år kan læse om Osteds udvikling fra landsby til landevejsby, om møderne i Herthadalen i Lejre, om de store fortidsminder i Gundsøområdet, og om Geddesdal i Greve.

Formand Gorm Bruun Hansen stiller spørgsmålet, om Roskilde nogensinde har været hovedstad? (ifølge ham er svaret nej).

Derudover er der en gennemgang af garverierhvervet i Roskilde historisk set, en arkitektonisk undersøgelse af nogle huse på Dr. Margretes Vej samt en analyse af Gråbrødre Skoles kunstværker, som har været aktuelle i år.

Årbogen kan købes i Bog & Idé på Stændertorvet i Roskilde.

Historisk Samfund for Roskilde Amt har desuden fået ny hjemmeside og krydser fingre for, at det bliver muligt at gennemføre forårets program trods restriktionerne.

Forsiden på Historisk Årbog for Roskilde Amt 2020.