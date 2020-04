Det nye shelter i Salvadparken er indrettet, så det også kan anvendes af kørestolsbrugere. Foto: Mikkel Eeg

Send til din ven. X Artiklen: Handicapvenligt shelter med fjordudsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicapvenligt shelter med fjordudsigt

Roskilde - 29. april 2020 kl. 16:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det første handicapvenlige shelter med havblik i Roskilde Kommune er blevet opført ved Salvadparken, der ligger ved Hove Å mellem Roskilde og Jyllinge.

Indtil for nyligt har der ligget to ældre shelters ved Salvadparken. Det ene er nu taget ned, da det var så nedslidt, at det ikke stod til at redde. I stedet har Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land nu opført et nyt shelter, der er bygget med faciliteter, der tilgodeser mennesker, der sidder i kørestol.

I det nye shelter er der monteret en liftskinne i loftet, der stikker ud af shelteråbningen, og som gør det muligt at hejse sig ind i shelteret og sidelæns derinde. For at sikre, at der er god adgang til det nye shelter i al slags vejr, lægger kommunen og nationalparken i fællesskab en ny belægning på stien mellem parkeringsplads og shelter. Denne belægning forventes at være på plads inden længe.

Det andet shelter kan fortsat bruges og vil også blive repareret og moderniseret inden længe. Det er muligt at booke et af de to sheltere ved Salvadparken på friluftsguiden.dk