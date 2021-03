Se billedserie Fra 6. april skal man registrerer sin bil via en app eller automat, hvis man parkerer i Bymidten i timerne mellem klokken 8 og 18 på hverdage og mellem klokken 8 og 14 på lørdage. Foto: Jan Partoft

Handicappede kan stadig parkere ubegrænset

Roskilde - 12. marts 2021 kl. 06:45 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Når Roskilde Kommune sætter gang i de nye parkeringsregler lige efter påske, hvor man kan købe ekstra parkeringstid, skal man vænne sig til at få registreret sin parkering. Det kan man enten på en af fem parkerings apps eller via den række automater, der er sat op ved parkeringspladserne i områderne med betalingsparkeringen.

Holder man mindre end to timer, er det stadig gratis at parkere i Roskildes bymidte. Hvis man er handicappet og har det blå skilt til forruden, så har man stadig retten til ubegrænset parkering på de p-pladser, hvor man må holde mere end en time, og samtidig er det ikke nødvendigt at registrere sin parkering.

Parkeringsskiven får lov til at holde fri, medmindre man parkerer ved en kantstensparkering, hvor der er en begrænsning på maksimalt 30 minutter. Her kan man heller ikke købe ekstra parkeringstid.

Bymidtens generelle parkeringsrestriktioner gælder i dagtimerne fra klokken 8 til 18 på hverdage, og fra klokken 8 til 14 på lørdage.

Blid overgang De nye parkeringsmuligheder træder i kraft tirsdag 6. april lige efter påskedagene. Her vil man på parkeringspladserne møde parkeringsbutlere, der gerne vil hjælpe en, hvis man har problemer med at finde ud af den nye ordning.

Nyt er blandt andet, at man skal registrere sin parkering enten på de opstillede automater, eller via en app på ens telefon. Sidstnævnte er en mere fleksibel mulighed, da man her automatisk er tilmeldt til betaling, hvis man vil holde mere end de to gratis timer.

Hvis man bruger en automat til at registrere parkeringen med, skal man der vælge om bilen skal holde i højst to timer eller længere. Hvis sidstnævnte er tilfældet, skal man samtidig registrere sit betalingskort eller betale med mobilepay.

Kommer man til at glemme at registrere sin bil via app eller automat, bliver der ikke automatisk udskrevet en parkeringsafgift i den første tid. I stedet for får man en seddel i forruden, der minder én om den nye p-ordning.

Kontrollen på de kommunale p-pladser bliver stadig klaret af kommunens egne parkeringsvagter.

Tjek kommunens hjemmeside Roskilde Kommune har en hjemmeside klar, hvor man kan få svar på reglerne om parkeringen og den ekstra p-tid man kan købe. Den finder man her.

På hjemmesiden kan man blandt andet læse, at kommunens aftale med de firmaer, der administrerer parkeringsafgifterne, at de ikke må opkræve gebyr for de første to gratis timers parkering. På siden kan man også se, hvad de forskellige firmaer opkræver i gebyr.

Kommunen regner med, at langt de fleste vælger at bruge en parkeringsapp, når ordningen går i gang. Det gør man ud fra de erfaringer, man har på Frederiksberg og i Køge, hvor man har lignende ordninger.

Mange bilister har i forvejen en parkeringsapp, på deres telefon, da den skal bruges ved parkering i andre byer, blandt andet i København, og de to førnævnte byer.