Handicappede fik smugkigget på Roskilde Festival

Dertil kom, at Handicapservice troede, de var tidligt ude i forhold til billetsalget, men ingen havde forudset, at Roskilde Festival allerede mandag kunne melde udsolgt af partoutbilletter, og at det nu kun er muligt at købe endagsbilletter til lørdag den 7. juli, festivalens afslutningsdag.

- Der er nok en del handicappede, som gerne vil på festival, men tænker, at det er lidt for bøvlet. Her fik de mulighed for at se festivalpladsen og møde os, der arbejder i Handicapservice, lige som de kunne snakke med andre handicappede, der har prøvet at være på Roskilde. Vi håber, at det kan gøre dem mere trygge, siger Jesper Holck, som kun har været leder af Handicapservice et par måneder, men ellers har flere års erfaring som frivillig på festivalen og ved, hvad det vil sige at være der som handicappet.