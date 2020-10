I Roskilde Handicap Idrætsforening går 100 medlemmer med forskellige handicaps til skydning, bowling, tandemcykling og svømning. Aktiviteterne er drevet af frivillige, og pengene skal bruges til en fejring med de frivillige hjælpere, ledere og trænere for at markere genåbningen efter coronanedlukningen. Foto: Kenn Thomsen

Handicapidrætten skal feste

Forårets nedlukning satte en stopper for meget - også for aktiviteterne i Roskilde Handicap Idrætsforening. Her kan blinde gå til skydning, og kørestolsbrugere kan svømme, men i foråret blev de lukket. Det ramte de over 100 medlemmer, der ugentligt går til bowling, spiller boccia eller cykler i idrætsforeningen.