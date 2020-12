Handicap skal ikke være en stopklods

- Vi er rigtig glade for at kunne samarbejde med KLAPjob om, at få flere borgere med udviklingshæmning eller andre kognitive handicap ud i beskæftigelse. Handicap skal ikke være en stopklods for at få et arbejde, og det er den nye samarbejdsaftale et symbol på, siger Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget i Roskilde Kommune.