Handelsskolen fik gang i egne test

- Vi forstår naturligvis ønsket om en fortsat genåbning, men må samtidig konstatere, at de hyppige ændringer med mange praktiske opgaver til stadighed flytter fokus fra det, som skolen er sat i verden for - nemlig at undervise elever og kursister og sørge for, at de får det bedst tænkelige undervisning, tilføjer han.