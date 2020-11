Roskilde Handelsskole har sendt alle 1400 elever hjem til virtuel undervisning næste uge med. De blev sendt hjem mandag formiddag på grund af mange smittetilfælde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Handelsskole sender elever hjem næste uge med

Roskilde - 12. november 2020 kl. 14:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Et stigende antal coronasmittede førte mandag til, at Roskilde Handelsskole sendte alle 1400 elever hjem til virtuel undervisning resten af ugen. Nu har skolen besluttet at forlænge hjemsendelsen hele næste uge med.

- Vi har mange smittede, og vi vil gøre vores til at begrænse risikoen for smittespredning, siger handelsskolens direktør, Jørgen Sloth.

Beslutningen om at forlænge hjemsendelsen af hele skolen er truffet efter rådslagning med Styrelsen for Patientsikkerhed og opbakning fra bestyrelsens forretningsudvalg.

Roskilde Handelsskole havde her torsdag formiddag 21 smittede elever. Det var ikke kun antallet af smittede, men også et større antal elever i hjemmeisolation, mens de venter på testsvar, der mandag fik skolen til at sende alle hjem.

- På et tidspunkt tipper balancen, og så giver det ikke mening at undervise 8-10 elever i klassen, mens der sidder 15 hjemme. Mandag formiddag besluttede vi at gå helt over til virtuel undervisning, siger Jørgen Sloth.

Hen over ugen er smittetallet steget, og da der stadig er fire-fem smittede hver dag, er det foreløbigt besluttet at forlænge den virtuelle undervisning en uge. Næste torsdag vil det blive besluttet, om den fysiske undervisning kan blive genoptaget for nogle eller alle klasser.

Det med virtuel undervisning har alle skolens uddannelser prøvet før under forårets nedlukning, så den del af det er direktøren ikke så bekymret for.

- Det har vi jo prøvet før. Der sker bare det, at alle elever overgår fra fysisk undervisning til i stedet at blive undervist virtuelt, siger Jørgen Sloth.

