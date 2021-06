Handelsskole-kammerater skaber millionforretning

Emil Andersen (tv) og Nikolaj Card mødte hinanden på Roskilde Handelsskole. Nu har de sammen skabt virksomheden Landskabt Have, der sørger for, at der følger en færdig have med et nybygget hus. Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 03. juni 2021 kl. 18:28 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Det går stærkt for de to iværksættere Nikolaj Card, Roskilde, og Emil Andersen, Gadstrup, og ikke mindst deres virksomhed, Landskabt Have, som i de sidste tre måneder har omsat for 1,5 million kroner, og det på trods af, at de ifølge dem selv ikke aner et klap om haver.

Landskabt Have, som holder til på Københavnsvej i Roskilde, slår sig op på at facilitere folks haver på præcis samme måde, som når HusCompagniet eller Jeudan Huse vinder et udbud på at bygge nybyggede huse på en tom grund. Det er i hvert fald det mindset, som Emil og Nikolaj går til opgaven med. De samarbejder med en lokal håndværker på Midtsjælland, som sender sit team ud og fikser haven.

- Når folk får bygget et nyt hus, så flytter de ofte ind til en grusbunke i haven. Det er den tankegang, vi gerne vil udfordre. Hvorfor ikke få lavet haven som en del af huskøbet eller kort tid derefter? Vi ønsker at sælge visionen om, at fra du sætter nøglen i hoveddøren, så kan du gå direkte ud i haven og slå benene op med en kold øl i hånden til et 100 procent færdigt hjem, forklarer Emil Andersen.

Fra kontrakten er underskrevet og til den færdige have står klar, går der kun tre uger, hvis det hele spiller.

Emil Andersen brugte sin baggrund som sælger fra HusCompagniet til at spotte et hul i markedet. Det blev grundstenen til, Landskabt Have. Han kommer oprindeligt fra Hvalsø, men bor i dag i Gadstrup. Foto: Kenn Thomsen

Gamle venner De to iværksætters baggrund starter tilbage på Roskilde Handelsskole, hvor Emil og Nikolaj lægger byggestenene for et venskab. Siden drager de begge til København, inden først Emil og dernæst Nikolaj vender næsen hjemad for at slå sig ned med deres respektive familier.

Det er Emil Andersen, som qua sin baggrund som tidligere sælger hos HusCompagniet, opdager et hul i markedet, da mange boligkøbere også efterspørger om haven ligeledes følger med, når man får bygget nyt. Det må han svare nej til.

Men han kan ikke slippe tanken om, at det måske kan danne grobund for et spændende iværksættereventyr. Efter et par øl sammen, hvor Emil fortæller Nikolaj om idéen, springer de begge ud i projektet på fuldtid og siger deres job op for at dedikere sig 100 procent til Landskabt Have.

Placeringen om en virksomhed med hovedsæde i Roskilde er meget magtpåliggende for de to iværksættere.

- Den centrale placering i Roskilde betyder meget, da Roskilde og Holbæk var to af de byer, hvor der blev bygget allermest og havde flest tilflyttere sidste år. Vores kendskab til området gør også, at vi ved, hvem der bygger og hvor, siger Emil Andersen.

Deres roller i virksomheden er klart defineret fra starten af.

- Jeg er drømmeren, og Nikolaj er realisten, forklarer Emil Andersen, men fremhæver samtidig, at forskelligheden er den største styrke, som virksomheden besidder.

Nikolaj Card er fra Roskilde og uddannet indenfor IT. Han sprang med på vognen, da Emil Andersen fortalte om sin idé til Landskabt Have. Foto: Kenn Thomsen

Ingen kold kanvas Interessen for virksomheden er rødglødende og det brandvarme boligmarked betyder ekstra travlhed ikke bare hos Emil og Nikolaj, men også deres håndværker, som oplever, at de to mænd tænker meget anderledes tanker for at udvikle succesen.

- Da jeg sendte min håndværker ud for at give et tilbud på en have, hvor der kun stod en sokkel på huset, ringede han tilbage og spurgte, hvad i alverden det var, der foregik. Du er i gang med at sælge en have, selvom der ikke står et hus, men det er det, vi gerne vil. Vi skal ud meget tidligere. Fra de har skrevet under på huset, skal det næste opkald, de foretager gerne være til os, siger Emil Andersen.

De nystartede iværksættere kan dog godt mærke, at de er lidt uerfarne, når det kommer til at være selvstændige. De lægger skinnerne, mens de kører. Det giver både grin og latter på samme tid.

- Vores håndværker er da lidt træt af os, når vi ringer med de mest sindssyge spørgsmål, men vi tænker nyt, så det er fint, siger Emil Andersen.

Noget kan tyde på, at de to 35-årige mænd har ramt bullseye, for boligmarkedet er eksploderet under corona, og virksomheden har rygende travlt, men den store succes giver også forhåbninger om, at det kan blive endnu bedre i fremtiden. Virksomheden forventer at omsætte for otte millioner i år, som gerne skal fordobles i 2022, som så skal fordobles i 2023. Det skal ske ved at rykke ind på blandt andet det jyske marked, hvor arealerne og kundeklientellet er endnu større end på Sjælland.