Roskilde Handelsskole har valgt at afvikle årets dimissionsfest som et drivein-arrangement på sin p-plads. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Handelsskole holder drivein-dimissioner

For at give dimittenderne en helt speciel oplevelse og mulighed for at dele den med forældre og søskende inviteres de i år til drive-in dimissioner på skolens p-plads.