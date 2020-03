Handelsformand opfordrer: Brug bymidten

Så meget desto vigtigere er det at holde gang i den smule omsætning, der er tilbage, for den kan være den helt afgørende forskel på, om forretningerne overlever krisen eller ej.

Det mener Torben Stevold, som er formand for Roskilde Handel, og han opfordrer til, at man - uden at tilsidesætte forholdsreglerne - fortsat vil bidrage til at give forretningerne i byen den omsætning, de har så hårdt brug for.