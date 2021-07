Han var da ikke fuld... men så var der alt det andet

Både alkometer- og narkometertesten blev klaret uden anmærkninger, da en 20-åig mand fra Roskilde blev tjekket af politiet klokken to natten til lørdag i Kristianslund. Rutinetjekket afslørede dog for politiet, at den 20-årige havde fået taget kørekortet, og så rullede lavinen. Efter en visitation tog bejtene fat på at ransage bilen, hvor de fandt amfetamin og en ulovlig kniv. Det fik politiet til også at køre til den 20-åriges bopæl, og her gemte sig flere ulovige stoffer. Noget amfetamin blev tilskrevet en anden person på stedet, mens den 20-årige hang på nogle euforiserende svampe. Alle stoffer blev konfiskeret, ligeom denn ulovlige kniv, mens både den 20-årige amfetaminejeren blev sigtet.