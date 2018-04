Tomas Breddam (S) er den nye formand for plan- og teknikudvalget, og han tøver ikke med at pege på Køgevej og Ringstedvej/Hovedvejen som de to største problemveje. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Han har ansvaret for at bekæmpe trængslen: Her er det værst

Roskilde - 14. april 2018 kl. 07:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Hvor skal man helst ikke sende sin firhjulede hen i myldretiden i Roskilde Kommune?

Formand for kommunens plan- og teknikudvalg Tomas Breddam (S) tøver ikke med at udpege de to mest trængselsramte veje i Roskilde Kommune. Til DAGBLADET Roskilde/sn.dk, siger han;

- I min optik er det Ringstedvej/Hovedvejen og Køgevej. Der er et stort behov for opgradering af de to veje. Det er til at få øje på, hvor mange timer folk spilder i kø på de to veje. Kommer man på det forkerte tidspunkt, så er der nærmest kø på hele vejstrækningen. Det er også statsveje, så vi skal have staten til at forstå, at der er et problem på de strækninger, siger han.

Inde i byen mener Tomas Breddam ikke problemet med trængsel er lige så udbredt.

- Vi har mange biler på fx Københavnsvej og Holbækvej, men det er jo kortere strækninger, så derfor ser jeg problemet på indfaldsvejene som større end det, vi ser i selve byen, siger han.

Noget andet han vil arbejde på er at skabe en by, som kan bruges uden bil.

- Tallene viser også, at 37,6 procent af alle familier i hele Roskilde Kommune ikke har nogen bil overhovedet. Det viser bare, at vi har en by, der kan leves i uden bil, siger han.