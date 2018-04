Se billedserie Knud Møllenbach fra Veddelev har fundet sit "strikketøj" til pensionistlivet. Men hans strikketøj består af at oversætte eventyr fra Portugals H.C. Andersen, Sophia de Mello Breyner Andresen. Den første bog udkommer i dag. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Han byggede jernbaner - i dag udkommer hans første oversættelse af Portugals H.C. Andersen

Roskilde - 16. april 2018 kl. 05:29 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 15 år siden købet Knud Møllenbach og hans kone en ferielejlighed i Cabanas de Tavira i Portugal. Et dejligt sted ifølge Møllenbach, men noget irriterede ingeniørerne, som i et langt liv har levet af blandt andet at være konsulent på jernbaneprojekter hos DSB, i England og i Tyrkiet.

- Jeg kunne ikke et kvæk portugisisk. Jeg kunne ikke sige tak til kassedamen i mit supermarked, tale med de andre mænd på bænken i byen, læse avisen. Så jeg besluttede mig for at prøve at lære sproget. Det kunne da være sjovt at kunne snakke lidt, forklarer han om det, der i dag fører til, at han fra 15-17 sidder i Flensborg Boghandel og promoverer sin første oversættelse af portugisiske historier. Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk

Og det er ikke bare historier, det er eventyr. Det er eventyrene om Feen Oriana, Pigen fra Havet og Bronzedrengen. Og hvad er så det, tænker du måske.

- Det er dejlige eventyr af Sophia de Mello Breyner Andresen.

Men hvem er så egentlig denne Sophia de Mello med de danske aner. Hendes oldefar forlod Danmark på en båd med kurs mod Amerika. Båden lagde til i Porto og oldefar Jan Henirich kom aldrig længere. Hvorfor ikke, har fortabt sig i historien. Men J.H. Andresen opdagede portvinen og grundlagde portvinsfirmaet med oldefaderens navn og den dag i dag, kan man blandt andet i Meny i Skomagergade købe J.H. Andresen portvin.

Portvinsfirmaet gik så fremragende at Sophias farfar erhvervede sig landstedet Quinta do Campo Alegre lige vest for Porto. Stedet har over hundrede år været berømt for sin have, som i dag er Portos botaniske have.

Historien fortæller at Sophias forfatterskab begyndt fordi hun kedede sig bravt da hun skulle passe sine fem børn med mæslinger.

- Hun fortalte dem historier/eventyr og de var åbenbart så gode, at da børnene blev ældre bad de deres mor om at skrive den ned.

Og nu har Knud Møllenbach fra Veddelev så gjort dem tilgængelige på dansk.