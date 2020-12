Skt. Josefs Skoles viceskoleleder Dominic Maher skal være skoleleder for en ny international folkeskole i Lolland Kommune. Foto: Lars Ahn Pedersen

Han bliver leder på helt ny slags skole

Roskilde - 15. december 2020 kl. 05:24 Kontakt redaktionen

Viceskoleleder på den internationale Skt. Josefs Skole i Roskilde, Dominic Maher, er per 1. januar blevet ansat som ny skoleleder for Danmarks første internationale folkeskole.

Den ny skole ligger i Lolland Kommune og ventes at komme til at ligge i tilknytning til Maribo Gymnasium. Skolen har i første omgang plads til 100 elever og vil være klar til at tage imod de første elever i august 2021. Størstedelen vil være fra familier, hvor en eller begge forældre har en international baggrund, men børn fra danske familier er også velkomne. Allerede i sommerferien kan man dog komme med på skolens »summerschool« og få en forsmag på skolens internationale tilgang.

- Dominic Maher har præcis den erfaring og profil, som vi har brug for, og jeg er ikke i tvivl om, at vi har fundet den helt rigtige mand til opgaven. Dominic Maher kommer til at være med i spidsen for en spændende proces, hvor vi i det næste halve år skal lægge de første grundsten til det, der bliver en helt nyt, internationalt folkeskoletilbud til elever, der ønsker en hverdag i et internationalt miljø og med en faglig undervisning på både dansk og engelsk, siger Espen Fossar Andersen, der er sektorchef for Skole og Dagtilbud i Lolland Kommune.

Dominic Maher glæder sig til at tage fat på opgaven:

- Jeg har fulgt Lolland Kommunes arbejde og ser frem til at bidrage med min viden og erfaring indenfor især det internationale perspektiv. Jeg er f.eks. vant til at have et stort fokus på at udvikle skolens kultur, styrke de ansattes kompetencer og sikre en undervisning af international høj, faglig kvalitet, siger han.

Dominic Maher bliver ikke alene om opgaven. Allerede den 15. januar får han selskab af Jannie Aasted Skov-Hansen, der er ansat som ny projektleder. Hun kommer med international HR- og konsulenterfaring fra Novo Nordisk samt udstationeringer i Asien, hvor hun blandt andet har bidraget til at bygge en international skole op.

