Halvmaraton bliver virtuelt

Det virtuelle løb erstatter ikke det rigtige Vikingesporet, men er et supplement. Løbet er udskudt til 13. september, hvor det store halvmaraton i København også er programsat. Arrangørerne af Vikingesporet regner dog ikke med, at der bliver sluppet 10.000 mennesker løs i hovedstaden gader i september.

Vikingesporet håber derimod, at det inden for den kommende tid bliver tilladt at arrangere løb for op mod 500 mennesker. Planen er så at sende løberne af sted i grupper med forskudt start. De tilmeldte kan også vælge at udskyde deres løb til 2021-udgaven.