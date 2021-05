Halvandet års ventetid i sag om lugtgener fra Solum

15 måneder forventes der at gå fra, at Roskilde Kommune påbød virksomheden at reducere lugten fra deres kompost-produktion, til sagen forventes afsluttet i klagenævnet. Sagen er havnet i klagenævnet, fordi Solum har klaget over kommunens påbud, der blev givet den 4. september 2020. Sagen forventes nu afgjort i klagenævnet til december i år.

I mellemtiden fortsætter klager over lugt med at strømme ind i kommunens mailboks. 25 klager er det blevet til i årets fire første måneder.

- Det er frygtelig frustrerende med så lange sagsbehandlingstider i et klagenævn. Det er desværre ikke nyt. Vi havde samme problem, da vi skulle have behandlet klager om kystsikringen i Jyllinge Nordmark. Jeg ved, at klagenævnet gør, hvad de kan for at nedbringe sagsbehandlingstiden, siger formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune, Karim Arfaoui (S).