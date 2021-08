Se billedserie Halinspektør Henning Riber var glad for endelig at kunne indvie Ramsøhallens udvidelse søndag middag. Foto: Per Christensen

Haludvidelse indviet med borgmesterbesøg og hoppeborge

Roskilde - 29. august 2021 kl. 18:05 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

De mobile pølsevogne var kørt ud, hoppeborgene fyldt op med luft og en pæn forsamling af interesserede stimlet sammen under det grå skydække søndag ved middagstid, da udvidelsen af Ramsøhallen officielt blev indviet i Gadstrup. Halinspektør Henning Riber bød velkommen foran hallen med en kort gennemgang af den lange rejse fra de første udvidelsesidéer til den nu færdige facade, inden borgmester Tomas Breddam havde æren af at klippe snoren til indgangen over til klapsalver fra de fremmødte.

Læs også: Haludvidelse bliver taget i brug uden indvielse

På det nye areal inden for har Gadstrup Motion blandt andet fået plads.

- Det var hele idéen, at motionen skulle ind og være i hallen. Og det har jo været et must, siden man byggede motionsafdelingen, siger Henning Riber.

Nu står Ramsøhallen derfor topmoderniseret klar og helt up to date til 2021-standarder.

Lang proces Det har dog taget en rum tid at nå hertil. Tilbage i 1997 begyndte det første projekt med henblik på udvidelse af hallen, og der har derfor været mange faser undervejs.

- Der har været lavet så mange forskellige tegninger, fordi man har villet prøve det ene og det andet, og så kom krisen i 2007, hvor Ramsøhallen blev pillet helt af det kommunale budget. Siden har vi taget det stykke for stykke, fortæller halinspektøren, som også måtte håndtere endnu en udfordring, da hallen blev ramt af en brand i 2016.

Henning Riber lavede i sin åbningstale sjov med, at folkene i hallen var blevet vant til at have en byggeplads på stedet, og han er glad for, at man nu - oven på ikke blot den seneste udvidelse mod nord, men også en tidligere mod syd - er kommet i mål.

- Vi er i fuld vigør nu. Fuldstændig som vi skal være. Det er helt fantastisk, at vi har fået den bygget om på 10 år. For for 10 år siden havde Ramsøhallen det ikke godt, og der var virkelig et hængeparti herude. Men nu er det vendt, og man kan ikke pege fingre af noget som helst, siger han med et smil.

Nye parkeringsforhold Næste skridt i udviklingen går nu på området foran hallen. Her er parkeringspladsen for tiden i gang med at få sig en overhaling, hvilket også er på tide, hvis man spørger halinspektøren.

- Der var nærmest ikke en eneste kantsten, der var hel herude. Den var virkelig slidt ned, siger Henning Riber.

Han kunne derfor glæde sig, da det kom frem, at der i forbindelse med renovering af afløb også var sat ekstra penge af til at få ordnet parkeringsforholdene og gjort dem tidssvarende. Det arbejde skulle oprindeligt være afsluttet til december, men ser dog ud til først at være færdigt til februar.

- Det bliver rykket en lille smule, og det er vi jo vant til med sådan nogle ting, siger Henning Riber, der tager forsinkelsen med ophøjet ro.

Også en del børn kiggede forbi til indvielsen. Åbningsfejringen blev nemlig markeret med sjov for de mindste, som kunne boltre sig i opsatte hoppeborge eller måske være heldig at få sig en hotdog fra pølsevognene, der var hevet ind, og dermed blev det altså til en festdag for både store og små i den færdigrenoverede hal.

