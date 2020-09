Politiet vil gerne høre fra vidner, som har set en gruppe unge mænd ved Roskilde Station og Føtex lørdag aften. Her truede gruppen en 20-årig mand. Foto: Kenn Thomsen

Halstørklædetyveri endte med trusler

En 20-årig mand gik lørdag aften sammen med en ven fra Roskilde station og mod stationscentret, da de bemærkede en gruppe unge mænd, som kiggede på dem. Da de nåede gyden mod krydset ved Køgevej, kom en ung mand pludselig forbi på et løbehjul og snuppede den 20-åriges dyre designhalstørklæde.

Efter tyveriet løb den 20-årige efter den unge mand på løbehjulet, tog fat i ham og tog halstørklædet tilbage. Vennerne forsøgte herefter at løbe fra stedet, men blev antastet af gruppen af unge mænd, som de tidligere havde set ved stationen.

Gruppen truede den 20-årige med vold. Den 20-årige mand så, at en af de unge mænd i gruppen var i besiddelse af en kniv, men det lykkedes den 20-årige og hans ven at stikke af fra stedet og kontakte politiet.

En af mændende fra gruppen beskrives som afrikansk af udseende, mens resten var af mellemøstlig udseende. De fleste havde sort hår, men den unge mand, som havde et løbehjul, havde brunt hår.

Der var mindst fire mænd, men der kan have været flere.

Politiet efterforsker nu sagen for at forsøge at finde frem til gruppen. Vidner, som har set gruppen Roskilde station og senere ved Føtex omkring kl. 19.30.-19.40. tiden bedes kontakte politiet på telefon 114.