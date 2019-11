Det var dette syn, der mødte en familie i Trekroner, da de åbnede en pakke, der var efterladt ude foran deres dør. Afsenderne viste sig at være tre drenge, som blot ville lave sjov til halloween.

Halloween-spøg løb løbsk

Roskilde - 01. november 2019 kl. 12:02 Af Anne Klein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er fredag aften, og en børnefamilie fra Trekroner sidder og spiser aftensmad, da det pludselig ringer på hoveddøren. Live på otte år og Mattis på 12 løber begge ud og åbner døren, men bliver forskrækkede over at finde en mystisk papkasse på familiens dørmåtte.

- Der var slet ikke nogen, da vi åbnede døren, men der var vist nogen, der løb væk, forklarer børnenes mor, Lova Lenora Lindkvist Okholm.

Forældrene hører også om den mystiske pakke, og hele familien går sammen ud for at se nærmere på den. Og det er en ret mystisk pakke, for der er hverken modtager eller afsender, så for en sikkerheds skyld åbner familien pakken udendørs.

Skræmmende pakkepost Det er ikke noget kønt syn, der møder familien fra pakkens bund, hvor der er anbragt en bunke ødelagte bamser samt en mærkværdig jernfigur, og børnene begynder at spekulere over, hvem der kan have lavet sådan en pakke til dem.

Forældrene sætter pakken til side og slår det hen og siger, at det nok bare er nogen, der er begyndt lidt tidligt på halloween i år. Efter, at børnene er lagt til ro, slår Lova Lenora Lindkvist Okholm alligevel et opslag op i Trekroners facebookgruppe, hvor hun fortæller, hvor forskrækkede og kede af det hendes børn er blevet over oplevelsen. Samtidig advarer hun også andre forældre:

»Vi har aldrig oplevet sådan noget før og ved ikke, hvem det er, men jeg vil gerne bede om, at I hjælper jeres børn med ikke at gøre den slags, hvis I har mistanke. Det kan føles rigtigt ubehageligt for de børn, der kunne risikere at åbne en sådan pakke.«

Bamsehjælp og tilståelse Flere lokale forældre griber hurtigt til tasterne med sympati og gode råd. En enkelt tilbyder endda at købe en bamse eller en dukke og pakke ind, så børnene kan ikke husker det som en dårlig ting, når der en anden gang kommer en pakke foran familiens dør.

Senere står et par mødre frem i tråden og fortæller, at det er deres drenge, der troede, at de »bare lavede en halloween-joke«. De tre drenge havde i al uskyldighed fortalt deres forældre om den »sjove joke«, de troede, de havde lavet. De var blevet inspireret af nogle lidt ældre drenge, der havde lavet en lignende joke.

Den gode pakkepost Forældrene får en alvorlig snak med deres drenge om, at Liva og Mattis var blevet både bange og kede af det. Den reaktion havde »de tre små gerningsmænd« slet ikke forestillet sig, at modtagerne ville have. Drengene troede, at de bare lavede sjov i gaden og er nu kede af, hvad de har gjort.

Drengens anger bliver hurtigt omsat til et brev med fine undskyldninger samt en pose slik til de to uheldige modtagere af den uhyggelige pakke.

Lova Lenora Lindkvist Okholm afslutter sit opslag på Facebook med at konkludere:

»Det har været en rigtig god læring for nogle af bydelens ikke helt så store størrelser - og alt er jo heldigvis endt godt.«

