Halloween: Sascha og Christina er nu klar med et gratis gys

Roskilde - 08. oktober 2019 kl. 19:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allehelgensaften nærmer sig med hastige skridt. Faktisk nærmer den sig så meget, at halloween allerede er begyndt hos Super Koi på Koldekildevej lige nord for Roskilde. Havedamcenteret gør det normalt i koikarper, men her sidst på sæsonen går de all in på uhygge ved at fejre halloween.

DAGBLADET har fået lov at test-gå årets rute, og der er gys og gru for alle. Pas specielt godt på de par steder, hvor de uhyggelige damer står klar!

Det er tredje år, at havedamcentret gør noget ud af halloween. Det første år var det lidt i det små. Sidste år skruede de op for blusset, og med cirka 6000 besøgende i perioden tænkte udstillingsansvarlig Mikkel Bangsmann, at centeret godt kunne skrue yderligere op for knappen med gys og gru i år.

- Det har vi blandt andet gjort ved at få en del flere digitale effekter. Vi ser fx frem til at vise folk vores genfærd i 3D, og så har vi i samarbejde med Disco World, som leverer professionelt udstyr til fx scener og diskoteker, også skruet op for røgen og lyset, siger han uden at ville røbe for meget.

Skræmmer kunderne Årets tema er græskarslottet, og vi skruer lige tiden tilbage til 1800-tallet. Her kan man blandt andet opleve daglig ekspedient i havedamcenteret, Sascha Thygesen, klædt ud som en meget fin, men også meget uhyggelig dame, og ejer Per Christensens datter Christina som uhyggelig pige.

- Jeg glæder mig mest til alle børnene, men jeg ved ikke, om de glæder sig til at møde mig, kommer det lidt forsigtigt fra Christina Christensen.

Sascha Thygesen husker tydeligt sidste år.

- Min bedste oplevelse var en familie, som gik med lidt mellemrum, så jeg fik skræmt livet af dem alle, en efter en. Det var den bedste dag på jobbet! griner hun.

Haven er en oplevelse i sig selv Du kan hurtigt brænde en times tid af hos Super Koi sammen med ungerne, når først du kommer forbi. For der er naturligvis rig mulighed for at opleve deres store afdeling med fisk til havebassiner og deres store afdeling med udsmykning til haven, og det er i sig selv en oplevelse.

- Vi har et hav af folk, som drøner forbi os ude på A6 hver dag. Vi håber bare, at de stopper ind og ser, hvad vi er for et sted, siger Mikkel Andersen.

Udstillingen åbnede mandag den 6. oktober, og der er åbent mandag til fredag fra klokken 12 til 18 og lørdag og søndag fra klokken 10 til 17 frem til og med søndag den 27. oktober. Det er gratis at besøge Super Kois halloween-udstillingen, og der er en gratis slikpose til alle børn.